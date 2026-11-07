Ивайло Чочев спаси "Лудогорец" в последната секунда срещу ЦСКА 1948

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"Лудогорец" се спаси от загуба от ЦСКА 1948 в последната секунда, при все че "червените" от Бистрица играха с човек по-малко. В Разград двата тима направиха 2:2.

Домакините откриха с гол на Петър Станич в 51-ата мин. Попадението бе дълго разглеждано заради евентуално засада, но накрая се оказа, че такава няма.

Положението за гостите от Бистрица стана още по-лошо в 73-ата мин, когато Eмерсон получи втори жълт картон, респективно червен.

6 по-късно националът Атанас Илиев изравни. 120 сек по-късно обратът стана пълен, след като Георги Русев се разписа.

В последната минута от добавеното време Ивайло Чочев изравни и спаси тима си от нова загуба.

С точката "Лудогорец" събра 30 и остава на 3-ото място, а ЦСКА 1948 има една по-малко и е на 4-ата позиция.