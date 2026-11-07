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"Сити" с трета поредна загуба във Висшата лига

Симеон Демирев

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Сити" падна в 3-и пореден мач във Висшата лига. "Гражданите", които преди повече от месец бяха признати за виновни по 114 нарушения за финансов феърплей, загубиха 1:3 от закъсалия "Нотингам Форест". 

Жаир и Делъп дадоха аванс за 2-кратния победител в КЕШ през първата част. Шерки намали в 52-ата мин. Делъп обаче направи 3:1 в 73-ата мин и така неговият тим записа едва втори успех през тази кампания.

След загубата "Сити" вече изостава на 6 точки от лидера и шампион "Арсенал". По-рано през деня воденият от Микел Артета тим победи 1:0 "Хъл".

СНИМКА: РОЙТЕРС

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