"Сити" с трета поредна загуба във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" падна в 3-и пореден мач във Висшата лига. "Гражданите", които преди повече от месец бяха признати за виновни по 114 нарушения за финансов феърплей, загубиха 1:3 от закъсалия "Нотингам Форест".

Жаир и Делъп дадоха аванс за 2-кратния победител в КЕШ през първата част. Шерки намали в 52-ата мин. Делъп обаче направи 3:1 в 73-ата мин и така неговият тим записа едва втори успех през тази кампания.

След загубата "Сити" вече изостава на 6 точки от лидера и шампион "Арсенал". По-рано през деня воденият от Микел Артета тим победи 1:0 "Хъл".