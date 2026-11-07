Хаос заради дъжд в Гран при на Бразилия, Норис ще тръгне първи

Ландо Норис с "Макларън" трябва да потегли първи утре в Гран при на Бразилия, след тотален хаос по време на квалификацията. Доскорошният световен шампион изпревари с малко Джордж Ръсел с "Мерцедес". Ръсел обаче е със сменен двигател и отива на седмо място и така до Норис потегля новия световен първенец и съотборник на Джордж Андреа Кими Антонели. Ръсел имаше претенции към екипа си, че са го спрели от бърза обиколка, която е щяла да го качи на върха.

Сесията стартира с час и половина по-късно заради пороя над трасето. Втората част бе прекъсната малко преди края заради тежка катастрофа на дебютанта Рафаел Камара с "Хаас". Камара води на Никола Цолов със 7 точки в класирането на Формула 2. Краят също бе съкратен с 3 минути заради връщането на пороя.

Другата лоша новина за България е, че пилотът на "Рейсинг Булс" Лиъм Лоусън даде пето време, но тръгва трети, защото и Шарл Льоклер с "Ферари" е с наказание. До него от втора редица е Нико Хюлкенберг с "Ауди". Точно Лоусън е съперникът на Никола Цолов за място във Формула 1.

Най-голямата сензация в квалификацията бе участието на Фернандо Алонсо с "Астън Мартин" и Алекс Албън с "Уилямс" в третата част на сесията, което не се бе случвало този сезон.

7-кратният световен шампион Луис Хамилтън с "Ферари" и 4-кратния Макс Верстапен с "Ред Бул" се отказаха във втория сегмент, защото натрупаха толкова наказания заради смяна на компоненти, че стартират така и така от края на колоната или алеята пред боксовете.

След като прогнозата е за дъжд и в неделя, не е изключено и други да предпочетат алеята, а не местата си на стартовата решенка.