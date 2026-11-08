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Александра Фейгин с бронз на турнира „Албена Денкова"

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Снимка: facebook.com/FigureSkatingSofia
Снимка: facebook.com/FigureSkatingSofia

Александра Фейгин спечели бронзов медал в надпреварата при жените на международния турнир по фигурно пързаляне за купа „Албена Денкова", който се провежда в Зимния дворец в София.

Най-добрата българска фигуристка събра сбор от 173.63 (59.47 и 114.16) точки, след като беше втора в кратката и трета във волната програма.

Победителка стана представителката на Беларус Виктория Сафонова със 192.26 точки, която участва под неутрален флаг. Втора се нареди Джан-Куен Айзъкс (РЮА) със 177.95, която официално покри техническите критерии за класиране на Световното първенство по фигурно пързаляне през 2027-а във Финландия. Това бележи завръщането на Южна Африка на Световно първенство за първи път от 15 години насам.

Другите две българки Криста Георгиева и Наталия Пеева са съответно на 15-о и 21-о място.

При девойките с най-предно класиране е Варвара Абрамкина - седма, следват София Чен - девета, Лиа Любенова е 11-а, Милена Велчева - 17-а, Мартина Пейчева - 19-а, а Лора Данова се нареди на 23-а позиция.

В надпреварата при мъжете Беат Шумперли е на осмо място със 169.73 точки, Филип Каймакчиев - 11-и със 140.95 и Росен Пеев - 13-и с 87.59.

Снимка: facebook.com/FigureSkatingSofia

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