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Колко гола има всъщност Кристиано Роналдо?

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

В четвъртък звездният 41-годишен нападател Кристиано Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия. Той идва след конфликт със селекционера Жорже Жезуш.

Така 5-кратният носител на "Златната топка" вече няма да бележи за родината си.

Последната голяма цел пред Кристиано е да стигне 1000 гола на национално и клубно ниво. Остава му второто.

Според повсеместната статистика до момента Роналдо има 985 попадения.

Авторитетното издание transfermarkt обаче твърди, че те са 978.

Каква е причината?

Порталът смята, че 6 гола за "Ал Насър" от купата на арабските клубове през 2023 г. не трябва да се зачитат, тъй като турнирът не е официален.

Освен това попадението на Роналдо срещу „Ал Файсали" от 23 октомври при 3:1 в първенството на Саудитска Арабия впоследствие бе обявено за автогол на Андрей Гирото.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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