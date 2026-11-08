Колко гола има всъщност Кристиано Роналдо?

В четвъртък звездният 41-годишен нападател Кристиано Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия. Той идва след конфликт със селекционера Жорже Жезуш.
Така 5-кратният носител на "Златната топка" вече няма да бележи за родината си.
Последната голяма цел пред Кристиано е да стигне 1000 гола на национално и клубно ниво. Остава му второто.
Според повсеместната статистика до момента Роналдо има 985 попадения.
Авторитетното издание transfermarkt обаче твърди, че те са 978.
Каква е причината?
Порталът смята, че 6 гола за "Ал Насър" от купата на арабските клубове през 2023 г. не трябва да се зачитат, тъй като турнирът не е официален.
Освен това попадението на Роналдо срещу „Ал Файсали" от 23 октомври при 3:1 в първенството на Саудитска Арабия впоследствие бе обявено за автогол на Андрей Гирото.