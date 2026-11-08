Уникално! Карлос е единственият европеец с титла в щангите

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Както "24 часа" предвиди Карлос Насар остана единственият европеец с титла от световното първенство по вдигане на тежести и при мъжете и при жените.

Иракчанинът Али Амар Рубиави взе титлата при свръхтежките с 466 килограма двубой. Втори с 458 кг остана Алиреза Йосефи от Иран, който счупи световния рекорд на изтласкване с 263. Бронзът остана за Вараздат Лалаян (Армения). С двубоя си от 415 кг Карлос ставаше девети.

Двугите титли отидоха при Китай - Ян Ян (60), КНДР - Мьон Жи Пак (65), Пак Пьол (70) и Рьон Хьон Ри (75), Египет - Мохамед Йонес Елсайед Абелрахман (85) и Акбар Джураев (110)

При жените домакините от Китай са с 4 титли до момента - Халкин Жан (53), Ксиню Пеи (61), Кюсия Ян (77), Гуилфан Лиао (86), а КНДР с три - Ри Сон Гум (49), Кван Ок О (57), Кук Хян Сон (69). Остава свръхтежката категория, където в група "А" при най-силните няма европейка.