Енчо Керязов: Когато не съм съгласен с премиера Радев го казвам, последно отказах мач на "Барселона" у нас

„Моето познаване с господин Радев назад във времето беше ключово за моето решение. Най-важното. Но това доверие не означава безусловно съгласие. Когато не споделям дадено решение с него, отстоявам позицията си дори пред премиера. Ще му кажа. Ще се опитам да защитя моето мнение, защото не съм съгласен", признава спортният министър Енчо Керязов пред Мон Дьо по Нова тв. А последният случай, в който е отказал нещо на премиера е наскоро - по повод идеята футболният гранд „Барселона" да гостува в София за приятелски мач.

"Желанието за подобно събитие било споделено и от двамата, но след анализ на организацията, възможните дати, ангажиментите на клуба в първенството и метеорологичните условия Керязов преценил, че моментът не е подходящ. „Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи", споделя той.

Разкрива и, че именно представители на футболния "Барселона" са били на посещение в България с идеите да реализират школата, която имат в Испания и у нас.

"Тяхното желание е това да бъде на Стадион "Академик" - те имат ноу-хауто", допълва Керязов.

"Бяло и синьо и обагрените вагони, мушкатата по прозорците, оркестъра със златните инструменти и красивите жени, с костюми от пайети и брокат", спомня си той първите впечатления от цирковата сцена и казва, че още тогава у него се ражда мечтата да бъде „такъв летящ човек".

Пътят към нея обаче не започва директно в цирка, а преминава през спортната акробатика, след като семейството му се премества в Ямбол. Зад блясъка на бъдещата циркова кариера стоят години на тежки изпитания, строги ограничения и безмилостна дисциплина. Керязов си спомня за „зверски диети" и дори за употребата на забранени препарати. „Бях 41 кг на 15-годишна възраст и бях най-тежкият тогава в националния отбор", признава той.