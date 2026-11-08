"Ботев" (Пд) отбеляза 40 дни от кончината на Илиян Филипов

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От пловдивския "Ботев" отбелязаха 40 дни от кончината на финансовия благодетел Илиян Филипов.

Той беше застрелян в ранните часове на 30 септември септември.

„40 дни без Илиян Филипов. Изминаха 40 дни, откакто загубихме Човек, който остави незаличима следа в историята на "Ботев" Пловдив.

Делото му, отдадеността му и всичко, което направи за клуба, ще останат завинаги част от славната жълто-черна история. Завинаги един от нас!", написаха от "Ботев".

Все още няма яснота кой ще поеме издръжката на клуба. Филипов инвестира много средства, като вдигна нов стадион "Христо Ботев".