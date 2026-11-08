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ЦСКА припомни за "армейската" победа във вечното дерби на 9 септември

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ЦСКА вдигна суперкупата на България след успех 4:2 над "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
ЦСКА вдигна суперкупата на България след успех 4:2 над "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Преди днешното вечно дерби срещу шампиона "Левски" от ЦСКА подходиха новаторски, като припомниха за "червената" победа над "сините" в последния им сблъсък. На 9 септември „армейците" се наложиха с 4:2 във финала за суперкупата на България.

Мачът за първенство е днес от 17,00 часа на стадион „Васил Левски".

От ЦСКА публикуваха кратко видео от победата над "Левски" и написаха: „Помним последното дерби и искаме още от същото! Ще се видим на стадиона!"

Във въпросния мач "червените" за последно бяха водени от Христо Янев.

Сега германецът Маркус Гиздол ще дебютира във вечното дерби.

ЦСКА вдигна суперкупата на България след успех 4:2 над "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

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