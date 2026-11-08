ЦСКА припомни за "армейската" победа във вечното дерби на 9 септември

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Преди днешното вечно дерби срещу шампиона "Левски" от ЦСКА подходиха новаторски, като припомниха за "червената" победа над "сините" в последния им сблъсък. На 9 септември „армейците" се наложиха с 4:2 във финала за суперкупата на България.

Мачът за първенство е днес от 17,00 часа на стадион „Васил Левски".

От ЦСКА публикуваха кратко видео от победата над "Левски" и написаха: „Помним последното дерби и искаме още от същото! Ще се видим на стадиона!"

Във въпросния мач "червените" за последно бяха водени от Христо Янев.

Сега германецът Маркус Гиздол ще дебютира във вечното дерби.