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Бленджини и дамите му продължават без грешка в Италия

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Паола Егону в акция Снимка: "Милано"
Паола Егону в акция Снимка: "Милано"

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини продължава с успехите при първи ангажимент в кариерата си като треньор на женския отбор.

Воденият от италианския специалист "Милано" се наложи във визитата си на "Скандичи" с 3:0 (25:21, 25:22, 25:17) в 7-ия кръг от елита на Ботуша.

Мегазвездата на Бленджини и "скуадра адзура" Паола Егону пак се развихри, завършвайки с 21 точки (4 аса, 2 блока).

"Милано", който с наставника на България гони титлата, е начело във временното класиране със 7 победи и 21 точки.

Паола Егону в акция Снимка: "Милано"

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