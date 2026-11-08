Бленджини и дамите му продължават без грешка в Италия

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Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини продължава с успехите при първи ангажимент в кариерата си като треньор на женския отбор.

Воденият от италианския специалист "Милано" се наложи във визитата си на "Скандичи" с 3:0 (25:21, 25:22, 25:17) в 7-ия кръг от елита на Ботуша.

Мегазвездата на Бленджини и "скуадра адзура" Паола Егону пак се развихри, завършвайки с 21 точки (4 аса, 2 блока).

"Милано", който с наставника на България гони титлата, е начело във временното класиране със 7 победи и 21 точки.