BG "Халкбанк" с 5 от 5 в Турция

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Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" на ветерана легенда Матей Казийски и национала Денислав Бърдаров не спира победния си ход в турския волейболен елит.

Тимът на българите си от визитата като гост "Сунгурлу Беледийеспор", за който играе Калоян Балабанов, с 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Бърдаров бе втори по резултатност с 14 точки (1 блокада) след бразилеца Дарлан (25 т.). Казийски завърши с 2. Балабанов игра малко като резерва и не записа актив.

"Халкбанк" заема второ място във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 14 точки.

Лидер e "Зираатбанк" с 6 успеха и 16 точки.