Карлос Насар е щангист №1 в света по системата GAMX, която е възприета от международната федерация за оценяване на състезателите в различни категории. Тя смени старите на "Синклер" и "Робу", които бяха използвани.

Карлос има 1298,05 точки по новата система за оценяване. След него с 1277,11 точки е представителят на КНДР Пьол Пак, който спечели титлата в категория до 70 килограма. И трети е египтянинът Мохамед Юнес ЕлСайед Абделрахмани, който има 1270,51 точки след титлата си при 85-килограмовите.