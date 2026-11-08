Мария Оряшкова: Карма е да връчвам златото на Иван Хърков - от Панагюрище сме, Нетов ни е треньор (Видео)

Легендарната Мария Оряшкова даде специално интервю за "24 часа" - за гордостта да е сред 25-те световни легенди, избрани да открият юбилейното 50-о световно първенство по самбо в Ташкент. За втората световна титла на Иван Хърков. И щастието пак тя да връчи златото на момчето от любимото й Панагюрище - възпитаник на нейния откривател Иван Нетов. За вдъхновението и бъдещето, говори шесткратната световна и десеткратна европейска шампионка Мария Оряшкова.

Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването на 50-ото световно първенство по самбо.

- Мария, отново си на твой терен, на световно първенство, този път в друга роля. Сред легендите, които бяха избрани да участват в откриването на световното първенство по самбо - 25 легенди на самбото от целия свят и една българска гордост сред тях. Какво беше усещането да си в тази роля на юбилейното 50-о световно първенство?

- Това е страхотна привилегия за мен. Даже не мога да го повярвам, защото знам колко много медали има в целия свят за тези 50 световни първенства. И точно мен да ме поканят! Първо останах без ума и дума, а след като мина цялата церемония, си казах: „Хей, 20-те години, които си дала на този спорт, си заслужават!“

- Та ти имаш шест световни титли и десет европейски, наистина ли де чудеше?

- Ами, чудя се, да, защото има много хора с много световни титли. Определено.

Уникален момент - Мария Оряшкова награждава Иван Хърков.

- И веднага след тази церемония по откриването ти се наложи да излезеш на една друга церемония и да връчиш златния медал на Иван Хърков. Как би описала този ден?

- Настръхвам и сега, когато се връщам към този момент. Поканата за легендите беше невероятна, но пък да наградя Иван, мисля, че надмина всякакви очаквания, такова удоволствие надминава всякакви рекорди.. А двете в един ден - да си ги бях поръчвала, нямаше да може да ми се сбъдне тази мечта.

- Сякаш имаше някаква поличба, защото при първата световна титла на Иван в Армения преди три години последният българин, ставал световен шампион, тоест ти, връчи златния медал на следващия шампион, на Иван. И сега традицията като че ли продължава. След завръщането ти на световни след бременността и раждането, пак връчи златото на Иван Хърков...

- Някаква карма е това. Защото ние с Иван сме от Панагюрище, Иван Нетов ни е треньор. И точно това, което ти каза, за символиката... Аз от 2023 г. не идвах на световните, но вярвах, че той ще стане световен шампион. Не знам защо. Аз вярвам, че когато всеки мисли доброто на някого, то ще се случи. Вярвах, че той ще стане световен шампион, защото знаех колко много се труди. И той успя!

Този път той беше безкомпромисен. При първата световна титла имаше леки колебания. Няма значение това, той стана световен шампион и тогава. Но сега просто не им даде шанс да го победят. За мен това беше най-категоричната победа на състезанието при мъжете досега.

- Фьодор Емеляненко и Ислам Махачев бяха също до теб по време на откриването. Големите шампиони имате обща мисия - да вдъхновявате. Какво би казала за тези големи фигури и за общата ви мисия извйн спорта?

- Тази обща мисия се е превърнала в реалност и е осъществена, без да сце се замисляли специално. Тя е свързана с мисията да си постоянен. Мисията да не се самозабравяш. Много е важно. Фьодор е изключителен спортист, но хората го обичат още повече, защото е изключителен човек. Може би не сме си мислили, когато сме били малки, че мисията ни ще е тази. Но вече, връщайки се назад и гледайки младото поколение, не искаме да даваме лош пример. Всеки от шампионите, който беше на подиума, е близал много рани. Със сигурност. Но никога не се е предавал, защото това бяха многократни световни шампиони. Едно е да станеш веднъж, друго е да се изправяш многократно след всяко падане.

- Какво е бъдещето на българското и на световното самбо?

- Българското самбо - вижда се, че много се трудят и много работят. Знам, че още много малко трябва на женското самбо, защото аз все пак съм представител на жените... Много малко трябва, за да се окичи и женското ни самбо със златния медал. Но ако беше толкова лесно, всеки можеше да става първи на всяко състезание. Мисля, че ни очаква много светло бъдеще. Федерацията, треньорите, съдиите - всички работят с една обща цел. И тя е да има повече шампиони. И тази съдба на легендите - да вдъхновяват, всъщност се пренася и към треньорите, и към ръководството, защото те помагат. Състезателят няма как да постигне нищо сам.

За световното самбо - за мен вече е нещо извънземно. Просто Международната федерация (FIAS) разви спорта ни да друго ниво, сега направи невероятно състезание. Аз не съм присъствала на такова като състезател или вече след това, когато съм била в комитета. На такава организация, с участието на 101 държави. Нямам думи. И знам, че олимпийското семейство ни чака, а харата от Международната федерация ще направят всичко възможно тази мечта да се случи.