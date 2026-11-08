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"Лудогорец" с 6-има национали

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Общо 6-има футболисти на "Лудогорец" са получили повиквателни за предстоящите мачове на националните си отбори. Двама ще представят България, а останалите четирима ще се включат в квалификациите за купата на африканските нации, съобщават разградчани.

Левият бек Симеон Шишков и халфът Ивайло Чочев са повикани  в националния отбор от селекционера Атанас Рибарски за двубоите срещу Исландия и Естония от Лигата на нациите. За Шишков това е първи шанс за изява в представителния отбор на страната.

Омар Рекик ще се присъедини към състава на Тунис за сблъсъка с Либия, а Хосам Абделмагид ще представлява Египет срещу Малави. Агибу Камара е повикан в националния отбор на Гвинея за двубоя с Еритрея. Дерой Дуарте пък ще се включи в състава на Кабо Верде за срещата с Либерия.

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