Хьонес: Болестта на Мусиала не може да се излекува, а само да се контролира с медикаменти

Почетният президент на „Байерн" Ули Хьонес коментира здравословното състояние на Джамал Мусиала.

През август 23-годишният полузащитник на мюнхенци се почувства зле в два мача подред, беше му оказана медицинска помощ и бе заменен. Германецът разкри, че са му диагностицирани краткотрайни, но лесно поддаващи се на лечение абсанси (епилептични припадъци), причинени от неврологична дисфункция. След това бе съобщено, че пристъпите са били овладени с медикаменти.

„В случая с Мусиала се озовахме в трудно положение. Той има заболяване, което не може просто така да бъде излекувано, но може до известна степен да бъде контролирано с медикаменти. Но дали някога отново ще успее да достигне нивото на игра, което показваше преди...", заяви Хьонес в интервю за BR24.

Почетният президент обясни още, че заболяването на Мусиала не се покрива от застраховката, предвидена в неговия договор.