ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени създадоха тест за риска от деменция в 5 въпр...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Хьонес: Болестта на Мусиала не може да се излекува, а само да се контролира с медикаменти

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

2176
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ули Хьонес
Ули Хьонес

Почетният президент на „Байерн" Ули Хьонес коментира здравословното състояние на Джамал Мусиала.

През август 23-годишният полузащитник на мюнхенци се почувства зле в два мача подред, беше му оказана медицинска помощ и бе заменен. Германецът разкри, че са му диагностицирани краткотрайни, но лесно поддаващи се на лечение абсанси (епилептични припадъци), причинени от неврологична дисфункция. След това бе съобщено, че пристъпите са били овладени с медикаменти.

„В случая с Мусиала се озовахме в трудно положение. Той има заболяване, което не може просто така да бъде излекувано, но може до известна степен да бъде контролирано с медикаменти. Но дали някога отново ще успее да достигне нивото на игра, което показваше преди...", заяви Хьонес в интервю за BR24.

Почетният президент обясни още, че заболяването на Мусиала не се покрива от застраховката, предвидена в неговия договор.

Ули Хьонес

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)