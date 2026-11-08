ЦСКА спука „синия“ балон, унизи "Левски" 3:0

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През септември, когато ЦСКА победи „Левски" с 4:2 и взе суперкупата на България в последния мач на Христо Янев начело на „червените", треньорът заяви, че „синият" балон се е спукал. Тогава шампионът тъкмо се бе класирал за основната фаза на Лига Европа и трупаше една след друга победи в Първа лига. „Сините" обаче загубиха, и то категорично, битката за третия по значимост трофей у нас.

Е, два месеца по-късно „Левски" отново е в подем – бе лидер в първенството, а също така е на крачка от излизане от групите в турнира на УЕФА. Но... ЦСКА отново спука „синия" балон. Играчите на Маркус Гиздол унизиха вечния враг с 3:0 и излязоха първи в класирането с 2 точки повече пред водения от Веласкес тим.

„Червените" решиха всичко в дербито още до 15-ата минута. Първо в 9-ата Макс Ебонг откри след невероятна асистенция на Теодор Иванов, който надбяга с лекота иначе най-бързия в лагера на „сините" – Майкон. Само шест минути по-късно Йоанис Питас удвои. В 56-ата минута Жан-Филип Гбамен направи резила пълен за настоящия шампион на България, правейки резултата класически.

Загуба за "сините" е първа от началото на сезона в Първа лига, а това означава, че вечният съперник остава единственият тим у нас без поражение в т.нар. роден елит.

Иначе за спеца от Саламанка това е най-тежкото у поражение в Първа лига, откакто пое „Левски" в началото на 2025 г.

Макс Ебонг не оставя шансове на Вуцов. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

За последно пък ЦСКА спечели толкова изразително вечното дерби на 28 май 2017 г., когато пак спечели с класически резултат.

„Левски" влезе в дербито без двамата си диригенти в средата на терена – Акрам Бурас и Сержиньо, които са с травми.

Питас направи 2:0 в 15-ата мин. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Срещата започна с натиск на шампионите на България. В 3-ата мин центриране на Майкон от десния фланг, Кристиан Макун засече с глава, но прати встрани от вратата.

В 5-ата мин Факундо Родригес извърши втория си груб фаул и бе санкциониран от Никола Попов.

В 9-ата мин централният бранител Теодор Иванов се озова по дясно на атаката на ЦСКА. Защитникът надбяга Майкон и центрира като истински крило, право на крака на влизащия на скорост Макс Ебонг, който не остави шанс на Вуцов.

СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

6 мин по-късно Йоанис Питас получи от Сенси на дъгата на наказателното поле. Кипърският таран на "червените" с майсторски удар долу в ъгъла без остави шанс на Вуцов - 2:0.

В 26-ата мин Рейналдо се измъкна зад бранителите на ЦСКА. Бразилецът остана сам срещу Лахоухов, пробва да го премине, но беларуският страж спаси.

В 41-ата мин Годой получи на дъгата. "Червеният" футболист стреля в левия ъгъл на Вуцов, но стражът на "Левски" изби в корнер.

Играчите на "Левски" питат съдията Никола Попов как нарушението в първата минута на Факундо Родригез срещу Стивън Стоянчов не заслужава жълт картон. Все пак реферът предупреди бранителя на ЦСКА след няколко минути. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

120 секунди по-късно "Левски" получи пряк свободен удар от дясно. Топката бе центрирана на задната греда, където бе Макун. Той свали към своя адаш и партньор в центъра на отбраната - Кристиан Димитров, но шутът на капитана на "сините" мина на над 2 метра от вратата на съперника.

В първата минута от добавеното време Жордао стреля от далечна дистанция от ждроп, но Вуцов спаси.

В 50-ата мин Стефано Сенси получи в половината на съперника. Италианският халф на ЦСКА пусна в коридор към Ебонг. Халфът на "червените" остана очи в очи с Вуцов и стреля, но стражът спаси сигурен 3-и гол във вратата си.

Двубоят традиционно бе прекъснат в началото на втората част заради димки и факли от феновете на двата столична гранда. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Е, това се случи малко по-късно. След корнер на "червените" и неразбирателство в отбраната на "Левски", Жан-Филип Гбамен направи 3:0 в 56-ата мин.

В 65-ата мин Годой се възползва от поредното неразбирателство в отбраната на "сините", но ударът му бе спасен от Вуцов.

Хореографията на сектор "Г"

В 88-ата мин "сините" нацелиха греда след удар на Мазил Сула.

В първата от добавеното продължение на срещата "Левски" вкара чрез Мустафа Сангаре. Таранът на "сините" се измъкна зад отбраната на "червените" и финтира Лапоухов, а след това прати топката в мрежата му. Оказа се обаче че има засада и голът бе отменен.

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Героят за "сините" от последния мач с "Ягелония" от Лига Европа Стивън Стоянчов води атаката. 19-годишният таран вкара в 83-ата мин, за да откри резултат в четвъртък, а днес предводителят на "сините" Хулио Веласкес решава да го използва от първата минута.

Интересно е, че испанският спец остава на пейката Евертон Бала, голмайстор от последното първенство.

В 11-те на Маркус Гиздол, треньорът на ЦСКА, се завръщат Жордао, Ебонг и Родригес, които не започнаха при гостуването на "Панатинайкос" преди няколко дни. Бари Котър пък сменя на десния бек Пастор.

Преди двубой номер 1 у нас "Левски" е лидер в класирането. "Сините" водят с една точка пред "червените", които са и с мач повече.

Ето и съставите на двата отбора:

"Левски": 92. Вуцов, 21. Алдаир, 4. Макун, 50. Димитров, 3. Майкон, 19. Мубарик, 18. Търдин, 20. Сентейес, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо, 28. Стоянчов

ЦСКА: 21. Лапоухов, 37. Котър, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 5. Гбамен, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой