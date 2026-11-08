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Египет уволни треньора си заради скандал в личния живот

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Селекционерът на Египет Хосам Хасан. Снимка: личен фейсбук профил
Селекционерът на Египет Хосам Хасан. Снимка: личен фейсбук профил

Хосам Хасан е уволнен от поста старши треньор на Египет, тъй като скандалите в личния му живот се отразяват негативно на имиджа на отбора, съобщават от местната централа.

През август децата на Хасан от първия му брак (три дъщери и син) нападнаха с настоящата му съпруга Дан Адам в кафене. Там бе и майка им Хувайда ал Гарбауи.

Дан бе дърпана за косата и бита. При опита да се намеси Хосам припадна.

Заради този случай Върховният съвет за регулиране на медиите в Египет забрани на 60-годишния специалист да се появява в медийното пространство.

Хосам ръководеше националния отбор от 2024 г.

Селекционерът на Египет Хосам Хасан. Снимка: личен фейсбук профил

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