Алберт Попов: Ще карам ски, докато знам, че имам шанс за победа

Звездата ни Алберт Попов ще стартира в новия сезон от световната купа по ски със слалома в Леви следващата неделя.

Попов даде специално интервю за БНТ, в което сподели, че влиза в новия сезон по-опитен.

"Гледам да се съхранявам, за да мога да издържа повече и повече години. Набелязвам, знам на кои стартове съм по-добър. Вече виждаш тези неща, които като си бил по-млад, са ти избягвали. Може би от тази гледна точка знам вече къде са ми силите, къде мога да дам повече от себе си, къде реално е по-добре да се съхраниш. Има трасета, които, ако ги помислиш и ги караш тактически, всъщност ще имаш по-добър резултат, отколкото, ако се изстреляш и сбъркаш", започна скиорът.

Алберт Попов говори и за новия си треньор. Това е австрийският специалист Флориан Пуц.

"Много добре си паснахме и реално не беше единственият треньор, с който комуникирах. Имаше няколко човека, но с него, приказката вървеше и 3 часа минаха неусетно, както за 30 минути. И веднага видях, разбираме се, мисли като мен. Той дойде и каза, виж, технически нямаме много какво да променим, освен да сме перфектни с това, с което разполагаме. Реално ти си на 29 години, няма да те променяме, а просто ще те направим по-бърз. И тогава разбрах, че всъщност този човек разбира и реално знае какво прави. И така започнах с него работа", заяви той.

Попов сподели и очакванията си за новия сезон.

"Всеки сезон, по принцип, целта е да надскочиш предишния. Предишният за мен не беше един от най-силните, но със сигурност ще е победа, ако аз с нов материал, нов треньор, смяна в екипа, да надскоча себе си миналата година и да постигам добри резултати не само в едно и две състезания. Искам да бъда на меки, на твърди, на равни, на стръмни. Искам да съм конкурентен навсякъде. И, например, виждам с тези ски, че има и подобрение в равното, на което доста залагахме, защото съм нисък, високите имат предимство, тази ска и в равното изглежда доста по-бърза", обясни Попов.

На въпроса къде е България на картата на световната купа по ски алпийски дисциплини, той отговори:

"Ще го кажа така, че в цял свят ме разпознават. В цял свят се говори за България. Не само децата, и туристи, и фенове. Както когато аз бях дете, се говореше за Пепи Попангелов, сега хората започват отново да говорят за България."

"Ще карам ски, докато знам, че имам шанс за победа. Така че със сигурност, ако напаснем нещата и всичко се случи в деня, съвсем спокойно смея да кажа, че това е постижимо. Не казвам, че да станеш 15-и или 20-и е лош резултат. Напротив, такава конкуренция... Едно време се молихме да сме 30-и, да вземем една точка от Световната купа. Това наистина е страхотен резултат, но просто целите са ми високи. И веднъж, когато си ги надминал, някак си се чувстваш дори леко разочарован", заяви той.

Попов отговори и дали ще участва отново в гигантски слалом или ще продължи да стартира само в дисциплината слалом.

"За момента съм изцяло в слалома. Подготовката беше разпределена така, да имаме 50 на 50 слалом и гигантски, защото това е коренната дисциплина в ските, не искаме да я спираме, напротив. Но топлото време през лятото много стопи гледчерите и реално почти цялата подготовка трябваше да мине в затворени зали в Германия, в които ти освен слаломно трасе, гигантски не можеш да тренираш. Така че направих две тренировки, малко да се смени от слалом на гигантски, не да забиваш в една дисциплина. И целта продължава да е тренировки в гигантския и ако се почувствам добре и готов, реално тогава може да видим старт от Световната купа", поясни Попов.

Кога да очакваме пик в неговото представяне през сезона?

"Смея да твърдя, винаги е било януари и февруари. Първо защото февруари, въпреки че е само един старт, почти винаги е световна купа или олимпиада. И е само един старт за целия месец. През януари имаме шест, което е почти половината календар за нашата дисциплина. Дори с една победа на тези стартове, ти оставаш и пишеш история", разясни той.

Попов се надява все повече деца да се запалят по ски спорта.

"Със сигурност ще е много по-хубаво ако има. И се надявам в бъдеще да има запалени деца, да има деца, които са готови да стиснат зъби, да са готови да извървят един доста сериозен път, който не винаги е лесен, напротив, много е труден. Но пък после резултатите и нещата, които можеш да направиш, първо, че могат да работят за тебе в бъдеще, и второ, са много по-сладки, отколкото един австриец, който е получил всичко на готово", обясни той.

Състезателят обеща на любителите на ски спорта, че сезонът ще бъде интересен:

"Със сигурност ще има силни моменти. Със сигурност няма да е лесно, но пък аз съм боец и винаги съм готов да направя шоу".