Таня Радулова: Посвещавам медала на всички, които вярваха в мен, когато бях на дъното. Обичам ви!

Таня Радулова спечели бронзов медал от световното първенство по самбо в Ташкент. През 2025 г. тя завоюва сребърен. В юбилейното 50-ото световно първенство тя беше победена от бъдещата шампионка, но отново стигна до отличие. Ето какво сподели 23-годишната спортистка от Троян, възпитаничка на треньора Николай Матев.

- Таня, честит медал от световното първенство! Беше трудно, още в първата среща трябваше да се биеш с абсолютната фаворитка, която впоследствие стана и световна шампионка. Но след двубоя с нея показа, че заслужаваш медал, макар и бронзов. Какво значи за теб това?

- Слава Богу, че успях! Беше тежко състезание, особено срещата за третото място със съперничката от Беларус. Тя е изключително агресивна, налита, активна е. Радвам се, че успях да я преборя, да обърна резултата и да взема моето.

- Да, беше доста инфарктно. 35 секунди преди края направи тази точка, която се оказа решаваща...

- Имам няколко срещи с такива обрати в последните 35 секунди. Радвам се, че успях да запазя самообладание и да не направя някоя грешка, която да ми коства медала.

С тази съперничка играхме на Световната купа в Армения за трето място. Тогава бях я победила. Но на Световната купа в Душанбе тя беше победила рускинята на финала, която ме победи мен сега в първата среща на световното. И е, че има едно заплитане в нашата категория, доста интересно е. Пълно с обрати.

- Сега, макар и ситуацията да е заплетена, със сигурност твоите амбиции ще станат още по-високи и за следващото световно първенство. Може би тогава българка ще победи абсолютно всички. Това ли е целта, това ли е мечтата ти?

- За това се боря всеки ден и тренирам. Давам всичко от себе си, че и повече. Надявам се един ден... Вярвам, че ще стане.

- Къде поставяш този свой медал сред постиженията дотук в кариерата ти?

- Поставям го до другия ми медал от предното световно, защото това ми е вторият медал при жените от световно първенство.

- Първият май е по-ценен? И защото е сребърен, а и спортистите обикновено казват, че първият медал се помни... Или всички са ти еднакво ценни?

- Зад всеки медал стои история. Този ми е ценен, защото тази година беше изключително тежка. Загубих третото място на европейското, трябваше да се събера. Сега отново за трето място, отново с беларуска състезателка. Просто трябваше да си докажа, че мога. Взех своето.

- На кого посвещаваш сегашния медал?

- На всички, които вярваха в мен, когато бях на дъното тази година, и не се отказаха от мен, а ме подкрепяха и продължиха да ми говорят и да ме мотивират. Много ви обичам! Благодаря ви за цялата подкрепа.