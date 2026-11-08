Бербатов ужасен от “Манчестър Юнайтед”

Реакция на Димитър Бербатов след победата на “Нотингам Форест” над “Манчестър Сити” с 3:1 стана хит в социалните мрежи. Голмайстор №1 за националния ни отбор е в Доха, където коментира мача по beINsport. След края обаче бе пуснато класирането, като с трите точки “Форест” прати “Манчестър Юнайтед” на 19-ото място или сред изпадащите преди двубоя с “Астън Вила”, който стартира в 18,30 ч.

Бербатов веднага се хвана за главата. “С тази игра може би заслужаваме точно това. Но все пак имаме мач по-малко”, успя да изкоментира той след това.

Загубата на “Манчестър Сити” означава 5 точки преднина за хита този сезон “Брайтън” след 10-ия кръг (той е втори, а "гражданите" - трети).

“Брайтън” спечели с 2:0 над “Брентфорд”. Най-много помогна изгонването на бившия нападател на “Лудогорец” Игор Тиаго още в 23-ата минута. Майкъл Оливър първо му вдигна жълт картон, но след консултация с ВАР го смени с червен.

“Ливърпул” също записа успех като гост на “Кристъл Палас” с 3:1. Алексис Мак Алистър откри в 40-ата минута, Флориан Вирц направи 2:0 в 54-ата, а накрая се разписа и Александър Исак в 89-ата. Нкетиа върна едно попадение в добавеното време от дузпа.

