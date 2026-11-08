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Мануел Нойер счупи рекорд на бивш треньор в "Лудогорец"

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Мануел Нойер е сменен в Майнц. Снимка: Ройтерс
Мануел Нойер е сменен в Майнц. Снимка: Ройтерс

Капитанът на "Байерн" Мануел Нойер написа нова страница в историята на германския гранд, след като се превърна в най-възрастния футболист, играл за баварците в Бундеслигата - на 40 години и 225 дни. С това постижение опитният страж задмина досегашния рекорд на Бернд Дреер. Колегата по амплоа на Нойер има мач на 40 г. и 187 дни.

Дреер е бивш треньор на вратарите в "Лудогорец".

За съжаление, историческият момент бе помрачен от контузия. По време на мача от срещу „Майнц" (победа с 2:1 в събота) Нойер получи частично разкъсване на сухожилие на десния си крак и беше принуден да напусне терена малко преди почивката.

„Билд" прогнозира, че вратарят ще отсъства от терените около 2 месеца.

Мануел Нойер е сменен в Майнц. Снимка: Ройтерс

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