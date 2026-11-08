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Трима от лазарета вдига "Черноморец" за дербито с "Янтра", друг е аут

Велизар Маджаров

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"
Снимка: "Черноморец"

Трима титуляри от "Черноморец" напуснаха лазарета за дербито срещу "Янтра" от 15-ия кръг във Втора лига в понеделник от 14,30 часа на стадион "Лазур".

На крака са вдигнати ключовите играчи в селекцията на треньора Ангел Стойков-  Уелисон Корея, Алекс Димитров и Крис Добрев, които от два дни тренират с основната група. Аут е само дефанзивния халф Емил Янчев.

Последното занимание на "акулите" в неделя се проведе на стадион "Лазур", за който домакините положиха усилия през уикенда да го приведат във възможно по- добро състояние, след дъждовете преди дни.

"Пореден важен мач за нас в битката за челото срещу опитен съперник, също с претенции", сподели пред "24 часа" Ангел Стойков.

Снимка: "Черноморец"

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