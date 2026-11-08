Анна-Мария Манушева: Прегазваме конкуренцията с усърдие, но медалите са за семейството ми

25-годишната Анна-Мария Манушева спечели четвъртия си бронзов медал от световно първенство по самбо за жени, добавяйки го към множеството си отличия още при девойките. На юбилейното 50-о световно по самбо - Ташкент 2026, троянката отново заслужи отличие след мач за бронза, който ще помни. Съперничката й от Казахстан 4 пъти късаше нарачно тениската й в опит да отскубне и бронза, но Анна-Мария устоя и след няколко преобличания пак се окичи с отличие от световно.

"Усещането е доста приятно. За съжаление - трето място. Винаги може по-добре. Поставям го до всички други медали, те са отблагодаряване за труда, те са благодарение на семейството ми, на хората, които винаги ме подкрепят, и хората, които обичам", заяви Анна-Мария Манушева. И посвети и това отличие на най-обичните си.

Легендата Емеляненко връчи медала на Анна-Мария Манушева.

"С всяка изминала година конкуренцията става по-голяма, става доста по-трудно. Но ние пък затова тренираме усърдно, за да можем след всяко едно изминало състезание да ги прегазваме" каза Манушева.

А на въпрос дали от 51-ото световно не е време за злато, отвърна: "Дай Боже!".

Анна-Мария Манушева (втората ат дясно на ляво) на почетната стълбичка в Ташкент.

От 3 г. треньор на Анна-Мария е Красимира Томова, а допреди това Манушева тренира с Николай Матев, който беше до нея и в Узбекистан.