Скачач донесе втори медал за България от младежката олимпиада в Дакар

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Стилян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026! В скока на дължина той извоюва сребърното отличие, като постигна 7.30 в най-добрия си пети опит.

При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит скочи на 7,29 м.

Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45 метра.

Другият българин Васил Антонов се класира за финала на 400 метра.

Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при температура около 40 градуса. Финалът на дисциплината е утре от 17:00 часа.

Кристин Илийна приключи участието си на турнира по плажна борба.

16-годишната българка, която за първи път стартира в тази дисциплина, допусна три поражения в група С на категория до 45 килограма. В първия си мач Илийна отстъпи с туш само за 8 секунди пред Карен Арасели Риос Силва (Мексико), а във втория си двубой загуби с 1:3 от Н Наме Брем (Гвинея-Бисау) за 65 секунди. В третата си среща българката претърпя загуба с 0:5 от Валери Едит София Рубио Торес (Колумбия).

Така Илийна завърши на четвърто място в своята група без спечелен двубой.

Само победителките във всяка група и най-добрата, класирала се на второ място, продължават на полуфиналите.

Общо 96 борци от 52 държави спорят за медалите. Схватките са на плажа „Сали Бийч Уест" в курорта Сали. Дисциплината прави дебют на Младежки олимпийски игри.