Теодор Иванов: И аз се изненадах, че направих асистенция срещу "Левски"

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов коментира победата с 3:0 над "Левски" във вечното дерби:

„Един прекрасен мач преди паузата за националните отбори. Искам да благодаря на всички в отбора - играчи, щаб и на феновете, които много ни помогнаха. Няма да се лъжем, имахме тежък мач преди три дни (1:2 от "Панатинайкос" в Атина в Лигата на конференциите), имахме тежък мач и днес. Но показахме едно голямо сърце и се поздравихме с хубава победа!", започна Иванов.

Попитан къде ЦСКА е превъзхождал и какви са били указанията на треньора Маркус Гиздол, той отговори: „Може би ги превъзхождахме в завършващата фаза. Те направиха и много повече ґрешки от нас. Борихме се повече от съперника и спечелихме.

Тези дербита се играят на сърце. А тактиката в един момент изчезва.

И аз се изненадах, че направих асистенция. Подцениха ме, според мене. Може би са си помислили, че съм прекалено бавен, за да пробия и подам така, но аз не съм!", каза защитникът, който подмина Майкон и подаде в пеналата на Ебонг, който откри резултата.