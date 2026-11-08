Гиздол: ЦСКА изигра страхотен мач, но в първите 10 минути "Левски" бе по-добър

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол, разбираемо, бе щастлив, след като дебютира във вечното дерби с 3:0 срещу "Левски".

„Изиграхме страхотен мач, но в първите 10 минути "Левски" беше по-добър. Но след това ние намерихме нашия стил, имахме перфектни транзиции, първият гол стана по отличен начин. След това добавихме още един, а през през второто полувреме контролирахме двубоя

Ние имаме свой собствен стил и се стремим всеки мач да сме по-добре".

Тези двубои винаги са били битка и само едно голямо благодаря на нашите привърженици. И като се върна на мача в Атина (1:2 от "Панатинайкос" в Лигата на конференциите), като се сетя там колко наши фенове имаше, не знам какво повече да искам!? Това е голяма любов и нека така да продължим.

Сега сме на първо място! И докъде можем да стигнем? Ще видим! Има пауза в първенството, но днес се справихме перфектно, отборът свърши много добра работа. И дали ще го задържим това първо място? Направихме една добра стъпка, но пътят е дълъг. Честно, фокусиран съм върху следващия такъв период – 7 двубоя за 6 седмици и ще бъде също такова предизвикателство за нас, така че ще видим как ще се справим!", заяви германецът.