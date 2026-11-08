Веласкес за 0:3 от ЦСКА: Боли сякаш са ме наръгали с нож!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес се извини на феновете след края на мача с ЦСКА. "Сините" паднаха тежко във вечното дерби - 0:3

„Искам да бъда обективен. Това, което беше глобалното представяне през целия мач, мисля, че отборът направи неща, които да доведат до друг резултат. Реалността е, че ако искаме да можем да спечелим мача трябва да изравним тяхната агресивност и динамика. Не го направихме. Не започнахме мача зле, направихме го по правилен начин. Допуснахме два изключително глупави гола.

В модерния футбол е фундаментално да спечелиш прекия си двубой. Първият гол е загубена топка. Това обаче стана далеч от нашата врата. Вторият гол беше също загубена топка, гол от детската градина. След като го получихме бях супер притеснен. Отборът обаче реагира добре. Успяхме да навлезем в тяхната половина. Имахме 4-5 ситуации да се върнем в мача. Не го направихме и това говорихме и на полувремето - след втория гол мислех, че всичко е приключило. След реакцията на отбора обаче повярвах, че можем да обърнем.

Влязохме с добра нагласа през втората част, макар че имахме неточности. Когато тръгнем напред имаше вероятност да допуснем трети гол. Той беше абсурден, една топка, която искахме да изчистим нагоре. След това изобщо не успяхме да се върнем. Те бяха агресивни за първата топка, за втората топка, те чакаха да се възползват от нашата грешка.

Аз съм изключително разочарован от резултата. Искам да се извиня на хората, особено по начина, по който загубихме. Ако противникът е направил нещо страхотно добре. Боли ме сякаш са ме наръгали с нож. Искам извинение от хората. Трябва да бъдем и балансирани. Не можем да тръгнем от това, че четвъртък сме откритието на Европа, а днес сме ужасни. Отборът прави страхотни неща. За да се представяме добре срещу такъв тип съперници тези детайли правят разликата", направи дълъг анализ Веласкес.

„Те имат различен стил от нашия. Също така, ако анализираме 11-те, които започнаха, те имат добри физически футболисти, както и най-добрият играч в лигата технически - Сенси. Естествено, това не е нещо, което може да се промени с натискането на един бутон. Истина е, че може в някой друг ден да допуснеш тези грешки и да не ти вкарат гол. Това в крайна сметка е футболът - може да имаш добър или лош ден, но не можем да допускаме удар в ситуацията за втория гол, не може да губим дуелите.

Този отбор направи невероятни неща и не мога да кажа лошо. Аз съм направен по друг начин - не печеля и да си мисля, че всичко е невероятно, както и когато загубя никога няма да кажа, че ние сме трагични. Глупави грешки, тежка загуба и се извиняваме изцяло за представянето си. Но това по никакъв начин не заличава невероятните неща, които са постигнали", продължи испанецът.

„Това, което ме накара да си мисля, че сме загубили беше, че ние правим една грешка и те ни вкарват гол. Това го казах и на футболистите, бях честен с тях. Смятах, че без проблем можем да се приберем с 2:2 на почивката. Говоря за ситуации 1 на 1 с техния вратар. Аз съм изключително честен човек - не бих казал нещо, което не мисля. Смятах, че можем да се върнем в двубоя", завърши Веласкес.