Луда радост на "Олд Трафорд" след 4:4 с гол в 96-ата мин, но "Юнайтед" остана при изпадащите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Едва ли в последните десетилетия е имало такава луда радост на "Олд Трафорд".

В среща от 10-ия кръг на Висшата лига рекордьорът по титли в Англия "Манчестър Юнайтед" (с "Ливърпул" имат по 20 титли) стигна до спасително 4:4 за мениджъра Майкъл Карик срещу "Астън Вила" с гол в 96-ата мин.

Гостите поведоха с 2:0 срещу намиращия се в поредна дълбока криза гранд. Алисон още в първата минута и Николас Джаксън (4) бяха точни.

Капитанът на "Юнайтед" Бруно Фернандеш намали изоставането от дузпа 12 мин по-късно, а Юри Тилеманс изравни току преди почивката.

След нея обаче "Вила" пак дръпна с 2 бързи гола на Джон Макгин от дузпа (48) и на Леон Горецка (53).

И когато част от феновете на домакините вече си бяха тръгнали, Джошуа Зиркзее (90+2) и Патрик Доргу (90+6) изравниха.

Точката обаче не измъкна "червените дяволи" от зоната на изпадащите, като те са 18-и с 8 т. Сред заплашените да поемат към второто ниво на английския футбол "Юнайтед" е за първи път от 30 г.

"Вила" с 13 точки заема 10-ата позиция.

Преди тези 2 обрата (непълни) тази седмица манчестърци направиха един пълен срещу "Рома" - от 0:2 до 3:2 в Шампионската лига.