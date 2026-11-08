"Мерцедес" си осигури и титлата при конструкторите във Формула 1

"Мерцедес" спечели и титлата при конструкторите във Формула 1, след като Джордж Ръсел завърши четвърти, а първенецът при пилотите Андреа Кими Антонели - пети, в Гран при на Бразилия.

Трета победа за сезона взе вече бившият шампион Ландо Норис с "Макларън". След него финишира невероятния в този ден Макс Верстапен, който докара своя "Ред Бул" от 21-ото място на стартовата решетка до второто. Съотборникът на Макс Исак Хаджар е третият на подиума.

Оскар Пиастри с "Макларън" завърши шести пред Шарл Льоклер с "Ферари". Лиъм Лоусън с "Рейсинг Булс" завърши отново в точките, като придоби още повече самочувствие в битката с Никола Цолов за мястото си. Последни в десетката влязоха Луис Хамилтън с "Ферари" и Нико Хюлкенберг с "Ауди", но те бяха затворени с обиколка.