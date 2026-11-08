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Братя Николови и "Лубе" продължават без грешка

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Снимка: "Лубе"
Снимка: "Лубе"

Отново със солидното съдействия на братята Алекс и Мони Николови "Кучине Лубе" (Чивитанова) продължи без грешка във волейболното първенство на Италия.

В среща от 5-ия кръг тимът на националите се наложи с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) при гостуването на "Милано", за който играе друг член на държавния ни тим - Георги Татаров.

Алекс записа скромните за неговия стандарт 11 точки (1 ас), колкото и канадецът Ерик Льопки. Джованимария Гарджуло бе най-резултатен с 13.

Към отличните си действия при разпределянето на атаката Мони прибави 6 точки (1 ас, 2 блока). Татаров влизаше като резерва и записа 1 т.

"Лубе" е на второ място във временното класиране с 15 точки от 5-те си победи.

Лидер с 6 успеха и 16 точки е шампионът "Перуджа".

Снимка: "Лубе"

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