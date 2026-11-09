България 3-а по медали на световното благодарение на Карлос Насар

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Колкото и учудващо да звучи, с трите златни медала на Карлос Насар сме трети по медали на световното първенството по щанги в Нинбо (Китай).

Толкова има и Узбекистан заради титлите на Акбар Джураев. Двамата с Карлос вече са 4-кратни световни шампиони. Но българинът е на 22 години, а Джураев - на 27.

При мъжете КНДР завърши с 10 златни, 5 сребърни и 3 бронзови отличия. Китай е с 3, 2, 5 и след това е България.

При жените домакините завършиха с 14 златни, 8 сребърни и 1 бронзов медал. КНДР е с 10 титли, 3 сребърни и 3 бронза. Други държави нямат титли.

Карлос донесе и единственото злато за Европа и в двата пола. От държавите, които вдигат на европейско, Турция има 3 сребърни и 1 бронз, Армения - сребро и 2 бронза, Румъния - сребро, и Молдова - бронз, като в сметките влизат и малките отличия.

Единствената държава от Европа с два медала при жените е Украйна - сребро и бронз. Русия и Армения завършиха с по едно трето място и това е всичко.

Отборно с 84 точки от Карлос, 16 от Дениз Данев и 21 от Христо Христов заемаме 20-ото място при мъжете, което си е направо невероятно, като се има предвид, че на шампионата участваха 81 държави. КНДР е номер 1 с 532 точки от 7 състезатели, а Китай е с 528 от пълен отбор - 8 щангисти. Третото място е за Иран с 447 също от пълен тим.

При жените китайките събраха 633 точки с пълен състав. КНДР има 467, като са участвали само 6. На трето място е Тайван с 418 от пълен отбор.

При мъжете бяха поставени 43 световни рекорда, от които 4 са на Карлос. 9 са младежки, а 5 за юноши. Така 29 са мъжките. Първенството дори завърши със световен рекорд, след като иранецът Алиреза Йосефи тласна 263 килограма при свръхтежките.

При дамите бяха счупени 24 световни рекорда, като от тях 10 са за момичета, а останалите за жени.

Шампионатът завърши със свръхтежките категории. При мъжете изненадващо титлата спечели иракчанинът Али Амар Юсур Рубиави, не без помощта на съдиите. Те не зачетоха перфектен опит на иранеца Алиреза Йосефи, който го биеше с него. Но Рубиави събра двубой 466 килограма, а за Йосефи останаха 458, с 1 повече от Варадат Лалаян (Армения).

Със своя двубой от 415 от категория до 95 килограма Карлос с лекота ставаше осми при свръхтежките, които всички са с лично тегло над 150 кила.

Толкова вдигна Вооман Кван от Република Корея. И е само на килограм от седмото място. Интересно име се появи в категорията - на Богдан Тараненко от Украйна, внук на легендата Леонид Тараненко. Той стана шести.

При жените титлата в свръхтежка категория спечели китайката Ян Ли с двубой от 317 килограма. След нея се наредиха южнокорейките Хижеон Парк и Хион Ким.

Следващото състезание на Карлос е на 21 ноември в Първа бундеслига, където ще вдига заедно с Христо Христов за “Мютещат”. Техният тим приема “Грюнщат”.

До момента “Мютещат” е втори в класирането след “Атлетик” (Потсдам) в класирането. Там вдига и Иван Димов, който обаче е контузен.

До края на годината през декември е и първият турнир от олимпийските квалификации, който ще бъде в Доха (Катар) и е задължителен за Лос Анджелис.