Никола Цолов в двойна въртележка за Формула 1

Никола Цолов бе замесен във въртележка на пилоти, за да намери място във Формула 1 догодина. Според известния френски специалист Франк Монтани, който работи в “Канал+”, екипът на “Уилямс” е набрал на Александър Албън и ще го освободи в края на сезона. На негово място легендарният тим ще привлече новозеландеца Лиъм Лоусън от “Рейсинг Булс”, като така се освобождава място за българина.

Монтани въобще не е случаен човек, въпреки че съобщението му бе опровергано светкавично от “Уилямс”. Според тях Албън още миналата година бил подписал дългогодишен договор и нямало да го освобождават.

Франк е бивш пилот и запознат с доста неща във Формула 1. Той кара 6 състезания за “Супер Агури” в миналото, а бе и тестов пилот на “Тойота”. Освен това има сериозни постижения в “24-те часа на Льо Ман”.

Според друга клюка от боксовете решението на “Рейсинг Булс” трябва да дойде на 21 ноември като краен срок.

Ефектът “Цолов” обаче явно действа доста добре по отношение на Албън и Лоусън.

Албън за първи път се класира в третия етап на квалификацията за Гран при на Бразилия снощи. Лоусън пък е направо неудържим на пистата. Той даде пето време, но тръгна от третото място на стартовата решетка заради наказанията на Джордж Ръсел с “Мерцедес” и Шарл Льоклер с “Ферари”.

“Сега не може да го махнете, нали”, атакуваха журналисти шефа на екипа Алан Пърмейн, чието е крайното решение. Пърмейн подписа договор до 2031 година.

Лоусън реално е шампион сред “останалите” с деветото си място в класирането. Това са пилотите извън голямата четворка “Мерцедес”, “Ред Бул”, “Ферари” и “Макларън”.