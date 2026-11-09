Двукратна олимпийска шампионка изгоря почти до смърт заради биокамина в Москва

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Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване и сестра на певицата Нюша Мария Шурочкина едва не изгоря до смърт от биокамина в Москва.

Според телеграм канала Mash инцидентът е станал, докато тя е пълнила с биоетанол биокамината в апартамента си на 17-ия етаж на жилищен комплекс „Свой".

Дрехите ѝ са се запалили, което е довело до изгаряния от първа и втора степен. Шурочкина е била хоспитализирана в средно тежко състояние.

Според Mash инцидентът е станал около 23 часа. Съседи са извикали линейка за спортистката. Един от тях е съобщил, че е чул викове на стълбището.

Шурочкина е напуснала апартамента сама, страдайки от тежки изгаряния и в шок. Тя е крещяла силно за помощ. Съседка е извикала спешните служби. Апартаментите на другите жители не са били повредени, а самите съседи също са невредими.

Мария е двукратна олимпийска златна медалистка (Рио де Жанейро 2016 и Токио 2021) и многократна световна и европейска шампионка. Тя е и по-малката сестра на певицата Нюша. Баща ѝ, Владимир Шурочкин, е пеел преди в групата „Ласкав май".

По-късно изгарянията на Мария Шурочкина са се увеличили до 32% от тялото ѝ. Лекарите са понижили състоянието ѝ от умерено на тежко поради животозастрашаващи наранявания.

Според Mash, спортистката е без кожа по главата, врата, гърдите, стомаха, ръцете и дланите. Следователно, кръвообращението в тези области е нарушено, което причинява клетъчна смърт и тъканна некроза

Състоянието на Шурочкина се е влошило до сериозно ниво, тъй като животът ѝ е застрашен от риска от шок, дехидратация и инфекция.

Първоначално ѝ предстоят няколко операции (включително кожни присадки). Най-сериозният сценарий е, ако е носила синтетични дрехи. В този случай тъканта може да залепне за плътта ѝ, увеличавайки риска от инфекция в увредените области.

Биокамината е модерно устройство с жив пламък, което работи без комин или абсорбатор, използвайки биоетанол като гориво.

Работи чрез изгаряне на пари от биоетанол (етилов алкохол с добавки):

• Пълнене: Течното гориво се излива в специален горивен блок (горелка), изработен от неръждаема стомана.

• Горене: При запалване не гори самата течност, а сместа ѝ с въздух. По време на реакцията биоетанолът се разлага единствено на топлина, водна пара и малко количество въглероден диоксид (CO₂).

• Без сажди: Тъй като горивото изгаря напълно, устройството не отделя дим, сажди, въглерод или вредни смоли, което го прави подходящо за монтаж директно в дневни и апартаменти.

• Управление: Интензитетът на пламъка и пълното му изгасване се контролират от специален механичен клапан (плъзгач) или автоматичен контролен панел.