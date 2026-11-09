"Вихрен" ще си сътрудничи с братовчед на Роналдиньо

На няколко дневна визита в Сандански бе Витор Сезар Руас Леал, който е първи братовчед на звездата на Барселона и бразилския национален отбор Роналдиньо. Той се занимава с управление на спортни проекти и трансфери на футболисти на международно ниво, като работи в страни като Испания, Австрия, Унгария, Италия и Бразилия. Неговата агенция Vitor KN Soccer SL си сътрудничи с клубове от ранга на Жирона, Виляреал и Бетис.

Витор Сезар наблюдава две тренировки на Вихрен и си набеляза няколко футболисти, които ще бъдат следени в следващите месеци. Сътрудничеството предвижда във Вихрен да бъдат пратени няколко играчи на проби и евентуално след това привлечени в първия отбор. Също така ще се правят и кампове, които ще бъдат под егидата на Барселона , тъй като Витор Сезар има отлични връзки със сегашния президент на каталунците Жоан Лапорта и спортния директор Деко.

По покана на Витор Сезар собственикът на Вихрен Константин Динев ще присъства на 4 декември на футболно шоу в Барселона, където ще присъстват Роберто Карлос, Деко, Маркос Сена и други звезди на бразилски и испански футбол.

Агентът на Роналдиньо изгледа и победата на Вихрен над Локомотив Горна Оряховица.