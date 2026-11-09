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Наш национал с голов пас в Дания

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Стефан Велков Снимка: instagram.com/vejleboldklub_official/
Стефан Велков Снимка: instagram.com/vejleboldklub_official/

Българският национал Стефан Велков записа асистенция при равенството 2:2 на "Сьондериске" като гост на "Мидтиланд" в мач от 14-ия кръг на датската Суперлига. Защитникът остана на терена през целия двубой, а неговият отбор на два пъти повеждаше срещу един от фаворитите за титлата.

Намиращият се на последното място "Сьондериске" наскоро се раздели с треньора си Фатах Абдирахман. Временно начело на гостите застана дуото Симон Поулсен и Джеймс-Оливър Пиърс.

В 56-ата минута Стефан Велков имаше ключова роля за второто попадение на своя тим. Българинът подаде към Андерс Бергхолт, който стреля, а след рикошет в защитник на "Мидтиланд" топката попадна в мрежата.

"Мидтиланд" остава непобеден след 14 кръга и събра 32 точки, докато "Сьондериске" продължава да заема последното място с 9 пункта.

Стефан Велков Снимка: instagram.com/vejleboldklub_official/

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