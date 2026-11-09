Съперник на "Левски" в Лига Европа с пета поредна победа във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Олимпик Марсилия" победи 2:1 "Ланс" като гост в последния мач от 10-ия кръг на френската Лига 1. Тимът на Бруно Женесио записа пети пореден успех в първенството благодарение на попадения на Амин Гуири и Кейлиан Абдала. За домакините се Флориан Товен, който обаче не успя да предотврати поредното разочарование за своя отбор.

Тимът от Марсилия посреща "Левски" на 26 ноември в мач от турнира Лига Европа.

Двубоят на „Болар-Делелис" дойде само четири дни, след като "Ланс" претърпя унизителна загуба с 1:9 от Комо в Шампионската лига.

Феновете на домакините бурно изразиха недоволството си от резултатите на "Ланс", който стартира сезона с големи амбиции.

Начело в класирането е "Пари Сен Жермен" с 23 точки, пред "Лил" с 21 точки, ФК "Париж" е с 20, а "Олимпик Марсилия" с 18.