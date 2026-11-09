Икер Касияс махна синовете си от школата на "Реал"

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Бившият вратар на "Реал" Икер Касияс е оттеглил синовете си от академията на клуба поради намаленото игрово време на най-големия му син - 12-годишният Мартин, пише вестник AS.

Мартин и 10-годишният му брат Лукас (и двамата вратари) са напуснали академията след два сезона в клуба. Мартин не е бил включен в основния състав за своята възрастова група и е оставен у дома вместо да замине с отбора на турнир в Орландо, САЩ.

Решението на Касияс е от чисто спортен характер. "Реал" е наясно с напускането на синовете на бившия вратар от академията на клуба.

Икер пази за гранда от Мадрид от 1999 до 2015 г. През този период вратарят изигра 725 мача, допускайки 751 гола. С клуба той спечели пет испански шампионата, три титли от Шампионската лига и две Суперкупи на УЕФА.