ЦСКА трети в Европа по брой мачове без загуба в първенството

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ЦСКА остана единственият български отбор, който все още не познава загубата през този сезон в Първа лига. "Червените" разбиха 3:0 "Левски" и така нанесоха първо поражение на "сините".

В елитния клуб на непобедени тимове в Европа от началото на шампионатите, като към момента са още 24 отбора.

Най-дълга към момента е серията на уелския "Ню Сейнтс", който е с 16 мача без поражение от началото на сезона. ЦСКА е на трета позиция по този показател с 14 срещи - колкото са и "Дунайска стреда", "Славия" (Прага) и "Митдиланд"

. Само един отбор в Европа пък освен че е непобеден е и с актив от само и единствено победи. Това е "Порто" с 11 успеха от началото на португалския шампионат.

Преди уикенда тази група бе с шест отбора по-голяма, включително и "Левски", но загуби записаха освен "сините" още "Лугано", "Фейенорд", "Карабах", "Аполон" (Лимасон) и "Виртус" от Сан Марино.

Ето всички непобедени отбори в Европа за първенство:

"Ню Сейнтс" (Уелс) - 16 мача

"Цървена звезда" (Сърбия) - 15

ЦСКА, "Дунайска Стреда" (Словакия), "Славия" (Прага, Чехия), "Мидтиланд" (Дания) - 14

"Пюник" (Армения), УНА "Щрасен" (Люксембург) - 13

"Ред Бул Залцбург" (Австрия) - 12

"Порто" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Унион Сен Жилоа" (Белгия), "Рома" (Италия) - 11

"Макаби Тел Авив" (Израел) - 10

"Байерн" (Германия), "Борусия" (Дортмунд, Германия), "Бруно'с Магпайс" (Гибралтар) - 9

"Санта Колома" (Андора), "Фолгоре" (Сан Марино), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Сейнт Джоузефс" (Гибралтар), "Тре Пене" (Сан Марино), "Интер Ескалдес" (Андора), "Ла Фиорита" (Сан Марино) - 8