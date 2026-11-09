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Тодор Янчев замества Атанас Рибарски в националния до 19 г. за европейските квалификации

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Юношеският национален отбор на България до 19 години започва днес подготовката си за предстоящите европейски квалификации, които ще се проведат от 11 до 17 ноември в Стара Загора и Сливен.

Нашите момчета ще се изправят срещу Гибралтар, Латвия и Молдова, като и трите двубоя на България ще се играят на стадион „Берое" в Стара Загора.

Националите ще стартират участието си на 11 ноември (сряда) от 16,00 часа срещу Гибралтар. Три дни по-късно, на 14 ноември (събота) от 16,00 часа, България ще премери сили с Латвия, а последният двубой от квалификационния турнир е на 17 ноември (вторник) от 14,30 часа срещу Молдова.

Останалите срещи от групата ще се проведат на стадион „Хаджи Димитър" в Сливен.

Временно функциите на селекционер ще изпълнява треньорът на младежите Тодор Янчев поради ангажиментите на Атанас Рибарски с мъжкия национален отбор.

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