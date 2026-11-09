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Сензацията от световното Возиня стана шампион на Чили.

"Коло Коло" на 40-годишния вратар победи "Нубленсе" с 2:1 като гост в 27-ия кръг, осигурявайки си шампионската титла 3 мача преди края на сезона.

Возиня започна като титуляр и направи решително спасяване в 7 минута минута на добавеното време. Това е 35-ата шампионска купа за "Коло Коло".

Кабо Верде се пребори при дебюта си на мондиал за шокиращо нулево равенство с европейския и бъдещ световен шампион Испания, за да изгрее звездата на Возиня, който направи серия от спасявания.

Возиня игра силно и в останалите 3 мача на световното, като последният бе 1/16-финал срещу действащия световен шампион Аржентина.

Редовното време завърши 1:1, а чак в продълженията Меси и компания стигнаха до печелившо 3:2.