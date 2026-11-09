Волейболистите отново ще играят в София - в Лигата на нациите през 2028 г.

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Волейболните национали на България отново ще се подвизават в София, където през септември се състоя европейското първенство.

Столицата ни ще бъде домакин на турнир от Лигата на нациите през 2028 г.

Това съобщи президентът на федерацията Любо Ганев.

Турнирът ще се проведе от 20 до 24 май 2028 г. в „Арена София", която през септември бе пълна за мачовете на момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини. По посещаемост залата стана номер 1 на европейското, което се състоя още в Италия, Румъния и Финландия.

През 2028-а България ще бъде домакин на втория от трите турнира.

„Ще приемем турнир, който ще бъде в София. Мога да го кажа официално, тъй като днес получихме подписания договор и от страна на световната федерация", заяви Ганев.

Централата ни кандидатства за турнир през 2028-а, тъй като е годината на олимпиадата. Има вероятност с мачовете в София да се гонят резултати за спечелване на квота за Лос Анджелис 2028.

Ганев разкри и финансовите параметри на домакинството. Организационната такса за турнира през 2028-а ще бъде 350 000 долара.

За турнирите в Бургас - този през 2025 и предстоящия догодина, тя е 250 000.