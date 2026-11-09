Груич: Целта е "Левски" да стане шампион

"Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна".

Думите са на полузащитника на "Левски" Марко Груич. Сърбинът даде интервю в родината си, малко преди вечното дерби, в което "сините" паднаха катастрофално 0:3 от вечния съперник ЦСКА и така отстъпиха първото място във временното класиране на Първа лига.

"Лудогорец" е частен клуб, хората инвестират много вече десетилетие и половина, имат добри условия, качествени чужденци. ЦСКА също се завърна тази година, мисля, че по отношение на бюджета са най-богатият клуб в страната. Но засега ние излязохме на преден план и мисля, че ще има голяма битка между тези три отбора до самия край", добавя той.

Други цели пред "Левски" са да се утвърди в евротурнитие и да постои модерен стадион, което е в плановете на новото ръководство.

"Ръководството на клуба има големи амбиции, става въпрос за инвестиционен фонд от Лондон. Планът е да се построи нов стадион след две години. Цел е "Левски" да стане постоянен участник в европейските турнири, включително Шампионската лига. Мисля, че България и София заслужават такъв клуб. ЦСКА също наскоро откри нов модерен стадион, очевидно българският футбол, особено клубният, е във възход. Проблемът е националният отбор, инвестирането в по-млади играчи, но това е друга тема", коментира Груич.

Той призна, че везните да дойде в "Левски" са се наклонили след разговор с Хулио Веласкес, треньорът на "сините".

Сърбинът признава, че бързо се адаптира към живота в София. Той е българската столица със съпругата си и двете им деца.

"София е близо, четири часа път с кола, макар че има един час разлика във времето. София е хубав град, малко по-малък от Белград. Също е столицата, но с много зеленина, много паркове, чудесно е за семеен живот. Вече записахме децата на детска градина и се организирахме за живота", доволен е Груич.