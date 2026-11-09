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Испания без Ямал срещу Чехия

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателите на испанския национален отбор Ламин Ямал и Микел Оярсабал ще пропуснат срещата от Лигата на нациите в четвъртък срещу Чехия в Прага, съобщи Кралската испанска футболна федерация.

19-годишният ас на "Барселона" е с болки в коляното след победата с 2:1 над "Атлетико" (Мадрид) и ще остане няколко дни в родината, за да почива.

Оярсабал пък е болен и за момента е в Сан Себастиан. Очаква се обаче и двамата да бъдат на линия за домакинството срещу Англия в неделя, което ще реши и първата позиция в групата.

Испания е лидер в квалификационната си група с 12 точки след първите четири мача, като има преднина от три пред англичаните.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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