България до 17 г. се събра в Лисабон, където ще играе срещу сина на Кристиано (състав)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношеският национален отбор на България до 17 години стартира своя лагер в Лисабон (Португалия), където ще вземе участие в квалификационен турнир за европейското първенство в тази възрастова категория.

Воденият от Светослав Петров тим ще се изправи срещу Сърбия, домакина Португалия и Андора.

В състава на Португалия е синът на Кристиано Роналдо и негов пълен адаш.

Първата среща на нашите е на 11 ноември срещу Сърбия от 20,00 ч, българско време. На 14 ноември България ще се изправи срещу Португалия от 17,00 ч, а последният двубой е на 17 ноември срещу Андора от 13,00 ч.

Първите два отбора в крайното класиране на групата продължават в следващата фаза.