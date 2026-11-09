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ЦСКА се похвали с 9-има национали, двама ще играят помежду си

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Исак Соле
Исак Соле

9 футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори, на които им предстоят мачове през ноемврийския международен прозорец на ФИФА.

Теодор Иванов попадна в състава на представителния тим на България за двубоите от Лигата на нациите срещу Исландия на 13 ноември в Пловдив и срещу Естония на 16 ноември като гост.

Алекс Тунчев, Веселин Бачев и Стефан Крумов получиха повиквателни за мачовете от европейските квалификации на юношеския национален отбор на България до 19 г. Младите „лъвове" стартират на 11 ноември от 16,00 ч, срещу Гибралтар, на 14 ноември от 16,00 ч е сблъсъкът срещу Латвия, а последният двубой от квалификационния турнир е на 17 ноември от 14,30 ч срещу Молдова. И трите двубоя ще се играят на ст. „Берое" в Стара Загора.

Йоанис Питас бе включен в състава на Кипър за двете срещи на родината му от Лигата на нациите - срещу Армения като гост на 12 ноември и срещу Черна гора като домакин на 15 ноември.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг ще защитават цветовете на Беларус в двубоите от същия турнир срещу Сан Марино като гост на 12 ноември и срещу Албания на неутрален терен в Унгария на 15 ноември.

Исак Соле и Тамиму Уору бяха повикани в националните отбори съответно на Централноафриканската република и Бенин, които ще се изправят един срещу друг два пъти (при разменено домакинство) в двубои от квалификациите за купата на Африка на 12 и 16 ноември.

Исак Соле

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