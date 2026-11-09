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Наш тенисист пребори украинец след близо 4 часа на корта в Херсонисос

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис
Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Тенисистът ни Адриан Андреев се класира за основната схема на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният Андреев победи третия поставен в квалификациите Никита Мащаков (Украйна) със 7:6 (7), 4:6, 7:6 (2) след близо 4 часа.

Българинът пропусна на три пъти аванс от пробив в първия сет, който беше решен с тайбрек. В него Андреев спаси сетбол при 6:7 и със серия от три поредни точки спечели частта с 9:7. Във втория сет българинът поведе с 3:1, но спечели само един от следващите шест гейма и след 4:6 резултатът беше изравнен.

Андреев изостана с 2:4 в решителната трета част, но успя да изравни при 4:4. При 5:4 той пропусна мачбол на сервис на украинеца. Така се стигна до втори тайбрек, който българинът спечели убедително със 7:2 точки.

На старта на квалификациите Андреев се наложи над японеца Риотаро Тагучи със 7:5, 6:3. Така той заработи 3 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-то място.

Националът на България за купа „Дейвис" Александър Василев загуби във втория кръг на квалификациите от Бенжамен Пиетри (Франция) с 0:6, 1:6 за 76 минути игра. Вчера Василев победи Арвид Нордквист (Швеция) с 3:6, 6:1, 6:1 за час и 48 минути.

Въпреки поражението Василев спечели една точка за ранглистата, в която през тази седмица заема 604-о място.

В турнира на двойки Адриан Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират срещу Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург).

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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