България и Гърция с меморандум за сътрудничество във волейбола

България и Гърция подписаха меморандум за сътрудничество между двете федерации, което ще касае повишаване на качеството на волейболните треньори. Страните ще се ангажират да подпомогнат развитието, организацията и вкарването на образователни програми и семинари. Български треньори ще ходят в Гърция на специализация и обратното. Ще бъдат организирани съвместни занимания, на които да бъде обменян опит.

Договорът на меморандума е за четири години. Контрактът може да бъде продължен автоматично. На срещата с медиите от българска страна присъства Любомир Ганев, президент на БФ Волейбол, както Критон Авгелопулос, главен секретар на гръцката асоциация на треньорите. "Договорът е много важен за развитието на нашите треньори в двете страни – започна Ганев. - Истински съм щастлив, че намерихме разбиране с нашите гръцки приятели."

„Много благодаря за топлото посрещане и за поканата тук - каза Димитрис Орфанос. - Много сме щастливи, че сме в България. Надявам се на дългосрочно сътрудничество. Вярваме, че връзката е много силна. Сега подписахме меморандума. Дългогодишни взаимоотношения между България и Гърция са на високо ниво. Асоциацията на треньорите у нас отдавна развива тази дейност. Сега ще имаме възможност да обменяме опит с българските. Оценяваме колко добре се развива българският волейбол особено на ниво национален отбор. Дано все повече българи продължават да се състезават в Гърция. Сега Мартин Атанасов е в "Олимпиакос". Не само състезатели, но и всички български функционери са добре дошли."

„Огромно удоволствие е да бъда тук и да представям федерацията - добави Вая Палпана. - Вярваме, че всички спортове и волейболът приближава народите. Надявам се, че меморандумът ще е много успешно партньорство. Много благодаря за домакинството." „Преди Западът гледаше на Балканите от призмата не нестабилността - коментира Критон Авгеропулос. - Все едно тук е буре с барут. Това не оправдава реалността. Талантът на нашите народи се крие не в разделението, а в нестабилността. Спортът изгражда бъдещето. Нашата треньорска асоциация създава балканска мрежа за обмяна на опит. Тези инициатива започва със съвместни семинари и лекции. Това е пилотен проект за всички спортове, които трябва да си сътрудничат с професионално уважение. Блестящ пример е българо-гръцкото приятелство във волейбола.

Менторството и експертният опит са върховният инструмент за спортсменство и постижения в региона. Географски сме съседи, исторически сме свързани. Балканите са мост на стабилност, единство и прогрес."

"От името на нашата федерация и от асоциацията на треньорите в Гърция благодаря за поканата - завърши Астериос Пациурас. - Започва нова глава в отношението между двете страни. Ще даде поле за развитие на треньорите. Поздравявам Любомир Ганев, защото топлите отношения ще продължат в духа на традициите и духа, в които винаги са били. Това не е само подпис върху договор. Сътрудничеството ще се издигне на по-високо всички, които се занимават с волейбол. Меморандумът е важен за развитието и обучението не само на треньори, но и съдиите."

В пресконференцията се включи и координаторът на националните ни отбори Николай Иванов. „Искам да приветствам нашите гости с добре дошли – рече бившият национал. - Съседските отношения понякога са по-важни от фамилните. За добро или лошо съседите са хората, които ни помагат. Като бивш спортист, играл много мачове в Гърция, през годините нашите отношения са били добри. Доста от нашите през 90-те играеха в гръцките водещи отбори и оставиха своя отпечатък. Любо Ганев е шампион на Гърция с "Арис".

С работата с треньорите при подрастващите сме разчитали на добрите отношения за подсигуряване. Меморандумът ще задълбочи сътрудничеството. Това ще е дълго партньорство и се надявам то да е полезно и ползотворно. Всяка федерация има спадове и възходи, но най-важното е да се запазят добрите отношения. Да се усеща взаимната подкрепа. Пожелавам успех на начинанието. В предварителни разговори са излезли идеи, които ще осъществим в най-скоро време."

Освен меморандума Ганев представи и нов план за стратегия на селекционерите на националните отбори при подрастващите.

"Следващата година ще имаме 11 национални отбори, както беше и тази година - обясни президентът. - Става все по-трудно да намираме треньори. Всички треньори, които се кандидатират, имат и клубни ангажименти. Става все по-трудно треньори да водят занимания при подрастващите. До голяма степен съвпадат състезанията. От следващата година да намерим поне по трима треньори от мъжко и женско направление да работят по 12 месеца. Да водят всички отбори при подрастващите. Целта е имаме треньори, които винаги да са готови. Сега треньорите се опитват да съчетават работа с националния и клубния отбор.

Естествено, това няма как да доведе до добри резултати. От сега започваме да работим в тази насока. Избраните ще бъдат вписани в Министерството като старши треньор.

Дори когато няма национални отбори, работата им ще е да ходят по клубовете, да говорят с техните треньори, да следят как се движи всеки състезател. В турската федерация има такива треньори, които присъстват на всички състезания при подрастващите. Те трябва да знаят как да работят с деца - от под 16 до под 22 години. Работата им ще е само тази.

Скоро ще публикуваме изискванията към хората, които биха могли да бъдат кандидати. Нямаме много български треньори в чужбина. Може би всеки търси поле за развитие. Гръцки треньори не сме имали. За да се спреш на чужд треньор, трябва да имаш много предпоставки. Стремя ли сме се български треньори да водят подрастващите.

В последната година Гърция постигна много успехи при жените и мъжете. Те също имат много национални отбори догодина. Всички тренировки на националните ни отбори са отворени за треньори, които искат да участват. После да си говори с треньорите. Не само при мъжете и жените, но и при подрастващите. Добре дошъл е всеки по време на целия процес."