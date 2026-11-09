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Екшън в Бургас с 6 гола и 3 червени картона на "Черноморец" - "Янтра"

Велизар Маджаров

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"
Снимка: "Черноморец"

Екшън мач от 15-ия кръг във Втора лига с 6 гола и 3 червени картона изиграха на стадион "Лазур" в Бургас местният "Черноморец" и "Янтра"(Габрово).

Обрат за домакините, които до почивката губеха безнадеждно с 0:3,  след голове на Милчо Ангелов, Петър Казаков и Мартин Райнов от дузпа. "Акулите" не се предадоха и с попадения на Живко Петков, Красиан Колев от пряк свободен удар и на резервата Валентин Йосков стигнаха до 3:3, съответно в 50-ата, 66-ата и 80-ата минута.

После дербито беше белязано от нерви и закономерно от 3 червени картона. Искрата пламна след 2 поредни жълти за Уелитон Корея и настъпило меле между футболисти от двата тима. Николай Желязков от "Черноморец" и Милчо Ангелов от "Янтра" бяха най-активни в схватката за раздаване на правосъдие и си заслужиха изгонването от терена.

"Черноморец" остава в топ 3 на второто място с 2 точки зад лидера, вторият тим на ЦСКА.

Снимка: "Черноморец"

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