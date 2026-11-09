"Левски" в дербито - неуспешен експеримент и падане в собствения си капан

Проба-грешката идва в точния момент за българския шампион

Хулио Веласкес падна в собствения си капан. Испанският наставник реши да изневери на стила, който му носи позитивни резултати в Лига Европа, точно в срещата с най-голям залог у нас – дербито с ЦСКА.

Предводителят на “Левски” още в навечерието на сблъсъка с “червения” враг призна, че няма да спре с експериментите. Те са част от неговото виждане и работа. Но срещу ЦСКА това се обърна срещу него.

Истината е, че още в събота, на пресконференцията си преди двубоя с ЦСКА, испанският спец изглеждаше много угрижен. Разбира се, роденият в Саламанка треньор бе наясно, че ще излезе на терена без двамата си двигатели в средата на терена – Сержиньо и Акрам Бурас, които са диригентите в центъра и движеща сила в играта на шампиона на България.

Но въпреки останалия ограничен кръг от играчи Веласкес имаше план. Състав, който никой не подозираше, че ще излезе, започна срещу ЦСКА. И ако появата на Стивън Стоянчов на върха на атаката не минава за изненада, то изборът на титуляри в лицето на Гашпер Търдин, който няма много досег с големия футбол в последните месеци, и Алекс Сентейес изуми. За тяхна сметка резерва остана Марко Груич, както и Евертон Бала – най-големият любимец в състава на 45-годишния тактик.

И планът на Веласкес работеше, но само до 8-ата мин. Тогава испанецът, направил “Левски” шампион няколко месеца по-рано, падна за първи път в собствения си капан. Отнета топка, контраатака и гол. Малко по-късно играчите на Гиздол направиха същото. Познато ли ви е? Това прави “Левски” в Европа и благодарение на това спечели 4 точки (равенството с НЕК и успехът с 2:1 над “Виктория” (Пилзен). В тези срещи “сините” оставяха на съперника да владее инициативата. А подопечните на испанеца бяха нагърбени с пресиране, с което да се накара опонентът да бъде под напрежение и да допусне грешка – последвано от отнемане на топката, бърз пас и завършващ удар. И това даде резултат.

“Червените” в поредната си контраатака във вечното дерби. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Е, в неделя следобед на Националния стадион “Васил Левски” “сините” владееха инициативата. Подаваха си топката, както могат. Но агресията, която сме виждали от играчите на Веласкес, я нямаше. Тя беше у съперника, който наказа грубите грешки.

Със сигурност пускането на Сентейес като ляв бек и преместването на Майкон в средата е било със замисъл. Бразилецът уж е сред най-бързите (бел. авт. - Теодор Иванов показа, че не е точно така), има техника и креативност. Идеята е била тази зона да бъде наситена и да се използва скоростта им, както и да се създаде числено предимство срещу Бари Котър и Йоанис Питас, който няма навика да се връща много. Замисълът обаче е едно, а изпълнението – съвсем различно. В дербито испанецът ще бъде запомнен с няколкото си изпълнения на статични положения. Е, и с редицата си грешки.

Майкон пък бе неузнаваем. И това бе един от най-слабите му мачове. Вторият гол за ЦСКА пък падна след абсолютна детинска грешка, както след мача призна и Веласкес. Гашпер Търдин, който явно е забравил как се играе на високо ниво, буквално подари топката. Пак в лявата част на терена, където преди това бяха взаимодействали Майкон и Сентейес.

“Левски” абсолютно бе надигран в средата на терена – там, където се печели един мач. “Сините” играчи може да са спечелили няколко първи топки, но при вторите успеваемостта им сигурно е под 20%. А това е изключително малко.

Факт е, че “Левски” имаше шансове през първата част. Липсваше обаче ударът, онзи – завършващият. “Сините” не само в Европа, ами и у нас изглеждат така, сякаш ги е страх да стрелят към вратата на съперника. Или пък, ако излязат на позиция за шут, се чудят как да я ритнат тази топка, че да влезе. И почти сигурно избират грешното решение. Няма как да очакваш да имаш 5 положения срещу ЦСКА, нито в Европа. Това не е някой от тимовете, застрашени от изпадане от елита ни. Успеваемостта ти трябва да е 100-процентова. Да използваш всеки шанс. Както ЦСКА направи още преди да е изминала 1/3 от първата част и реши всичко, когато стана 2:0.

Е, “Левски” не го направи, въпреки че имаше положения преди почивката. И заслужено получи 3 шамара от Маркус Гиздол и играчите на ЦСКА.

Унижението от “червените” сякаш обаче идва в правилния момент – следва пауза за националните отбори. Веласкес, доказан тактик и анализатор, ще има достатъчно време да набие в главите на играчите си техните грешки. А и своите. Първенството тепърва навлиза в разгара си. Нивата до края е дълга. Но с показаното от “Левски” в дербито с право накара “червените” врагове да си лаят.