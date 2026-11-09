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Националите захапаха пак бившия си селекционер Александър Димитров

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Усмивките на играчите са видни преди началото на първата тренировка по време на лагера. СНИМКА: STARTPHOTO.BG
Усмивките на играчите са видни преди началото на първата тренировка по време на лагера. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Играчите вярват, че могат да изпълнят целта, поставена от президента на БФС

След първата победа за националите ни в Лигата на нациите - 2:0 като гост на Люксембург, голяма част от играчите в тима захапаха бившия селекционер Александър Димитров, че при него са излизали през ясна идея какво да правят на терена. Или по-просто казано - жегнаха го.

Месец по-късно играчите, повикани в тима, отново захапаха вече бившия предводител на тима. И се изказаха доста позитивно за временния треньор Атанас Рибарски, който замени именно Димитров до края на кампанията.

“Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове”, каза бранителят Росен Божинов по време на първата тренировка на тима преди последните 2 мача от Лигата на нациите. В петък приема Исландия, а 3 дни по-късно приключваме кампанията с гостуване на Естония. Преди последните двубои от група 4 на дивизия C нашите са на 3-о място с актив от 4 точки. На теория първият ни отбор има шанса да изпълни целта от президента на БФС Георги Иванов, която бе на класиране за по-горната група. Това може да се случи при завършване на второто място и да играем бараж с някой от 2-а лига на турнира. Според Божинов поставената цел може да бъде изпълнена.

“Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезли с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото”, каза Марин Петков.

В същото време стана ясно, че селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев ще застане начело на представителния тим до 19 години за предстоящите европейски квалификации през ноември. Специалистът ще води тима в отсъствието на Атанас Рибарски, а двубоите срещу Гибралтар, Латвия и Молдова ще се проведат между 11 и 17 ноември в Стара Загора.

Усмивките на играчите са видни преди началото на първата тренировка по време на лагера. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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